В Петербурге волонтеры будут помогать людям на самоизоляции во время новогодних праздников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Волонтеры акции #МыВместе продолжат оказывать помощь петербуржцам, которые находятся на вынужденной самоизоляции, во время новогодних выходных. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации города.

"Волонтеры продолжают оказывать помощь людям, находящимся дома на вынужденной самоизоляции, маломобильным гражданам, пожилым, одиноким людям, многодетным семьям. Они доставляют им бесплатные наборы гуманитарной помощи из продуктов первой необходимости. С октября этого года наборы получили 750 тысяч петербуржцев. Волонтеры акции будут оказывать необходимую помощь и в дни новогодних праздников. Также 265 волонтеров-медиков и студентов медицинских вузов продолжают помогать врачам и пациентам в 30 поликлиниках Петербурга", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, волонтеры-медики работают в кол-центрах - обзванивают пациентов с COVID-19, узнают о состоянии их здоровья, а также помогают медсестрам, маломобильным пациентам и отвечают на вопросы горожан о вакцинации.

"Волонтеры пришли на помощь в первые дни пандемии и до сих продолжают свою важную и благородную миссию. Работа добровольцев вызывает глубокое уважение, огромную признательность и гордость за наших ребят, проявляющих истинно ленинградский-петербургский характер", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

C конца октября 2021 года штаб добровольцев в рамках Всероссийской акции #МыВместе возобновил помощь людям, которые не вакцинировались от COVID-19 и не переболели новой коронавирусной инфекцией, поэтому находятся на вынужденной самоизоляции. Волонтеры покупают и доставляют людям продукты первой необходимости, а также лекарства. В Петербурге с весны 2020 года в штабе добровольцев работали более 6,5 тыс. человек.

По последним данным, в Петербурге выявили 821 320 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 763 825 человек (2 426 за сутки), умерли 27 067 (59 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 055 случаев заражения.