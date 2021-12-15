Бундесвер задействует еще 5,5 тыс. военных для оказания помощи в борьбе с пандемией

БЕРЛИН, 15 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Германии (бундесвер) в конце года задействуют дополнительно 5,5 тыс. военнослужащих для оказания гражданской помощи на фоне четвертой волны пандемии. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на генерал-лейтенанта Мартина Шеллеиса, руководящего операцией по оказанию помощи со стороны Бундесвера.

Он пояснил, что число военнослужащих, готовых принять участие в операции, будет увеличено с 12 тыс. до 17,5 тыс. Кроме того, по словам Шеллеиса, имеется стратегический резерв численностью 7,5 тыс. военных, которые могут быть привлечены в случае необходимости. При этом указывается, что основные силы будут ориентированы на оказание помощи федеральным землям на юге и юго-востоке страны, где эпидемическая ситуация достаточно сложная.

В настоящее время Бундесвер насчитывает около 8 тыс. военных, дислоцированных в 14 регионах Германии. Еще 300 военнослужащих проходят специальную подготовку. Резервисты оказывают логистическое содействие при проведении ревакцинации и тестирования на наличие коронавирусной инфекции. В случае необходимости они также участвуют в развертывании временных госпиталей и оказании транспортных услуг.

Бундесвер уже оказывал гражданскую помощь во время второй и третьей волн пандемии.

В настоящее время эпидемическая ситуация, вызванная распространением коронавируса, в Германии несколько улучшилась. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, число подтвержденных новых случаев заражения в ФРГ увеличилось за последние сутки на 51 301. Еще несколько дней назад в стране фиксировали более 60 тыс. инфицированных за сутки. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 6 613 730 жителей. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 453 пациента. Общее количество летальных исходов в Германии за все время пандемии достигло 106 680. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) сейчас составляет 353.