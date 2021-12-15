Симферополь гарантированно обеспечен питьевой водой на 2022 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Реализация правительственного плана по преодолению дефицита воды в Крыму позволила гарантировать стабильное водоснабжение Симферополя на ближайший год, сообщил на совещании министр жилищно-коммунального хозяйства республики Сергей Донец.

"В целом гарантировано - на год у нас ситуация стабильная с водоснабжением города Симферополя", - сказал Донец.

По его словам, из 15 пунктов правительственного плана по сокращению потерь в сетях водоснабжения Симферополя исполнены 14, последний - в стадии завершения. "До конца года все переподключения будут, мы перейдем 100% на новые сети. Один участок остался", - сказал Донец, уточнив, что сейчас потери достигают 50%, через три года они должны сократиться на 25%.

Запасы водохранилищ Крыма, по его данным, более чем в три раза превышают прошлогодние. "Если говорить о наших водохранилищах, то в прошлом году на текущую дату у нас было 9 млн куб. м воды, сейчас у нас 32,8 млн куб. м воды. Но учитывая, что бывают засушливые периоды, мы максимально эффективно пытаемся ее сохранить. Из 145 тыс. куб. м воды, которые подаются на город Симферополь, где-то 85-90 тыс. - это артезианы, все то, что, Сергей Валерьевич (Аксенов, глава Крыма - прим. ТАСС), при поддержке президента, правительства и вашей было реализовано: дополнительные скважины, которые были пробурены, водоводы, которые были восстановлены, мероприятия по потерям, которые реализуются в текущем году", - сказал Донец.

Глава Крыма также отметил на совещании, что "воды в водохранилищах и подземных источниках в Симферополе достаточно, рисков для Симферополя нет". "В Ялте у нас водохранилища, слава богу, наполнились. При этом вопросы опреснительной установки сегодня разбирались, мы в процессе подготовки участка находимся. Закончить все мероприятия по переброске воды из водопадов, мы считали - до 500 млн рублей полностью спроектировать. Алушта и Симферополь - это дополнительные водоемы (планируется строительство новых водохранилищ - прим. ТАСС). Алушта - 8 млн, Симферополь - 15 млн кубометров хранения", - сказал Аксенов.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.