В Калужской области закрыли три ковидных отделения в связи улучшением эпидобстановки

КАЛУГА, 15 декабря. /ТАСС/. Три больницы в Калужской области, где действовали отделения для пациентов с коронавирусом, вернули к обычному режиму работы в связи с улучшением эпидобстановки и снижения числа госпитализаций. Всего на данный момент в 11 больницах развернуто 1 650 мест для лечения ковидных пациентов, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения региона Илья Соваков.

"На 15 декабря развернуто 1 650 мест, работает 11 ковидстационаров, в которых на лечении находятся 1 118 пациентов, из них семеро детей. Ранее было развернуто 14 ковидных стационаров", - сказал Соваков.

В период с 6 по 14 декабря закрыли ковидные койки, развернутые ранее на базах Калужской городской больницы №5, областной клинической детской больницы и Центральной межрайонной больницы №6 для того, чтобы медицинские учреждения смогли вернуться к полноценной профильной деятельности. Кроме того, в ближайшее время планируют вернуть в обычный режим работы отделения в городском родильном доме и городской больница №2 в областном центре.

Соваков отметил, что всего в ковидных стационарах региона было подготовлено 2 800 мест для пациентов. Устойчивое сокращение числа госпитализаций в Калужской области отмечается с середины ноября, к концу месяца было свободно около 32% от развернутых на тот момент 2 250 коек. Стабилизация эпидситуации связана, в том числе с активным проведением вакцинации от коронавируса. По информации регионального Минздрава на 14 декабря, прививку сделали 544 066 жителей, что составляет 83,67% от плана.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 15 декабря, в Калужской области с начала пандемии выявлено 62 217 случаев заражения коронавирусом, в том числе 202 - за последние сутки. Выздоровели 58 590 человек, 1 124 пациента умерли.