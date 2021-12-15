Югра развернет ПЦР-лаборатории, боксы и усилит контроль рейсов для борьбы с "омикроном"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) утвердили план действий, направленный на предотвращение распространения нового штамма COVID-19 "омикрон". В частности, планируется усилить санитарно-карантинный контроль в отношении прямых рейсов из зарубежных стран, развернуть дополнительные ПЦР-лаборатории в удаленных поселениях, создать резерв медоборудования и обеспечить готовность 130 боксов инфекционных госпиталей.

"Утвердить прилагаемый план действий, направленных на предотвращение распространения нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию (COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", - сказано в постановлении губернатора Натальи Комаровой.

Согласно документу, в частности, департаменту здравоохранения региона поручено обеспечить готовность 130 боксов инфекционных госпиталей (резервных боксов) к приему пациентов из числа граждан, прибывших из зарубежных стран, с признаками респираторной инфекции, в день получения положительного теста на ковид немедленно госпитализировать в такие боксы, также создать резерв медицинского оборудования - функциональные кровати не менее 500 единиц, кислородные концентраторы не менее 200 единиц, увеличить мощности кислородного оборудования действующих инфекционных госпиталей. В Югре также будет развернуто дополнительно четыре мини-лаборатории в труднодоступных районах - Березовском, Кондинском, Октябрьском до 29 декабря 2021 года, и две стационарных ПЦР-лаборатории в Березово и Лангепасе до 31 марта 2022 года.

В свою очередь, специалисты Роспотребнадзора усилят санитарно-карантинный контроль в отношении прямых (Китай) и стыковочных рейсов, прибывающих из зарубежных стран, с проведением двукратной дистанционной термометрии.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.

За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 15 декабря, 92,9 тыс. человек заболели ковидом, 86,1 тыс. пациентов выздоровели, 1 861 умер. При этом суточная заболеваемость за последние две недели — с 30 ноября по 14 декабря — в ХМАО снизилась более чем на 13% — с 234 случаев до 202.