С "Водоканала" в Сочи взыщут 62,8 млн рублей за сбросы загрязняющих веществ

КРАСНОДАР, 15 декабря. /ТАСС/. Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора через Арбитражный суд Краснодарского края добилось взыскания почти 63 млн рублей недоимок по выплатам за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты с МУП города Сочи "Водоканал", иск удовлетворен судом. Об этом сообщает пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

"Установлено, что предприятие не соблюдает законодательство РФ в части правильности заполнения декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Выявлены несоответствия в расчете суммы платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. Размер недоимки, согласно корректирующей декларации о плате за НВОС, составил 62 млн 816 тыс. 484 рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что после проведения плановой выездной проверки в отношении МУП города Сочи "Водоканал" управление Росприроднадзора направило требование в адрес организации о добровольном возмещении недостающей суммы, требование выполнено не было, после чего ведомство обратилось с иском в суд. "Арбитражный суд удовлетворил исковые требования и принял решение взыскать с МУП г. Сочи "Водоканал" сумму корректирующей декларации в полном объеме", - сказали в пресс-службе.