Путин поручил Котякову проанализировать снижение показателя помощи пожилым гражданам

НОВО-ОГАРЕВО, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил министру труда и социальной защиты Антону Котякову тщательно проанализировать снижение целевого показателя по числу граждан старше трудоспособного возраста, которые получили медицинскую помощь, и выработать новые методики и дополнительные меры по исправлению данной ситуации.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин попросил Котякова прокомментировать снижение данного показателя и спросил, как дальше будет выстроена работа по этому направлению. Как отметил министр, снижение показателя связано в первую очередь с введенными из-за коронавируса ограничениями. В качестве примеров Котяков привел переход стационарных учреждений социального обслуживания на закрытый режим работы и перевод граждан старше 65 лет на самоизоляцию, это повлияло на возможность посещать полустационарные учреждения и получать дополнительные меры социальной поддержки, изначально запланированные Минтрудом. "Антон Олегович, мы с вами понимаем, что это как раз тот случай, когда за цифрами стоят абсолютно конкретные люди, - обратил внимание Путин. - Это напрямую имеет отношение к человеку. Я услышал, причины, которые вы упомянули, в целом понятны, они лежат на поверхности".

Котяков добавил, что при этом были расширены меры помощи гражданам в условиях пандемии. Так, в рамках программы "Мы вместе" была организована доставка продуктов питания и лекарств людям старшего возраста, был развит сервис, с помощью которого граждане смогли в формате онлайн участвовать в кинопоказах, театральных постановках. "В связи с этим считаем, что было бы правильно в рамках этой методики подсчета учитывать новые меры поддержки. В перспективе, может быть, откорректируем методику, но, несмотря на само абсолютное снижение показателя, мы не то чтобы сохранили, но и даже увеличили меры государственной поддержки в отношении граждан соответствующего возраста", - указал министр.

В свою очередь глава государства попросил Котякова еще раз вернуться к вопросу снижения помощи гражданам старшего поколения и тщательно проанализировать связанные с ним детали. "Прошу, конечно, подумать и предложить новые варианты работы, методики, дополнительные меры по исправлению этой ситуации, несмотря на все пандемийные ограничения, - заключил Путин. - Если подумать, разбираться, индивидуально подойти к этой работе по каждому контингенту, то решения будут найдены, я не сомневаюсь. Потом доложите мне, пожалуйста".