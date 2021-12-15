Более 2 млрд рублей направят на строительство очистных в Брянской области до 2030 года

БРЯНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Более 20 объектов очистных сооружений планируется построить и реконструировать в Брянской области до 2030 года. На эти цели будет направлено более 2 млрд рублей, сообщил ТАСС губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Всего планируется построить и реконструировать более 20 объектов очистных сооружений, на эти цели направят более 2 млрд рублей. Реализация запланированных мероприятий позволит в значительной мере улучшить состояние очистных сооружений в регионе и обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства при сбросе сточных вод", - пояснил Богомаз.

По его словам, в 2021 году в Брянской области завершаются работы по строительству и реконструкции очистных сооружений в поселках Навля и Клетня, а также в городе Клинцы. До 2024 года также планируется строительство очистных сооружений в поселке Локоть, в городе Мглин, а также реконструкция очистных сооружений в городе Трубчевске и поселке Суземка.

"В настоящее время существующие очистные сооружения устарели физически и морально, не обеспечивают нормальной очистки сточных вод. Концентрация загрязняющих веществ превышает установленные нормы сброса по ряду показателям. Реконструкция существующих объектов позволит решить проблему очистки и сброса сточных вод", - добавил губернатор.