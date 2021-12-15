Участникам трудового фронта в Сочи будут выплачивать пособия с 1 января 2022 года

СОЧИ, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Сочи приняли решение ввести новую меру поддержки участникам трудового фронта, с 1 января такие граждане будут ежемесячно получать по 430 рублей, сообщили в пресс-службе администрации города в среду.

"По поручению главы курорта управлением была разработана и поддержана депутатами ГСС мера социальной поддержки ранее не охваченной категории граждан - это "участники трудового фронта". С 1 января 2022 года около 1 000 сочинцев будут ежемесячно получать из городского бюджета сумму в размере 430 рублей. На эти выплаты запланировано 5,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего в городе проживают более 140 тыс. пенсионеров и около 35 тыс. инвалидов. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, их в Сочи более 1,7 тыс. Им помогают с ремонтом, предоставляют путевки в здравницы, организовывают надомную помощь.