Самарские власти вновь перенесли сроки сдачи проблемного водовода

САМАРА, 15 декабря. /ТАСС/. Сроки ввода в эксплуатацию группового водовода, который должны были запустить в ноябре 2021 года для 10 тыс. жителей в Пестравском районе Самарской области, перенесены на конец декабря из-за отсутствия нового положительного заключения госэкспертизы. Об этом сообщил ТАСС в среду первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Игорь Жарков.

Изначально предполагалось, что жителей обеспечат чистой водой в 2020 году, однако, как сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров, местные власти сорвали сроки. Возбуждено уголовное дело. После срыва сроков в Пестравском районе сменился глава, теперь его возглавляет Сергей Ермолов. Затем сроки перенесли на ноябрь 2021 года.

"Завершение строительно-монтажных работ и пуск воды в селе Пестравка ожидается 26 декабря текущего года. Отсутствие нового положительного заключения государственной экспертизы не позволило выполнить и принять ряд объемов работ по объему водоснабжения в Пестравке", - рассказал он.

Жарков отметил, что на сегодня документация прошла госэкспертизу. Техническая готовность водовода достигла 98%.

На проблему с питьевой водой жаловались 10 тыс. жителей пяти поселков. Они сообщали, что из кранов течет вода темного цвета, которую невозможно пить. Власти внесли изменения в документацию, по которой было необходимо выполнить дополнительные работы. В частности, необходимо было дополнительно усилить бетонные резервуары исходной и чистой воды объемом 1,9 тыс. куб. метров каждый. Кроме того, изменения предполагали установку оборудования для хлорирования воды, а также монтаж автоматизации всего комплекса очистки.