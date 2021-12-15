Молодые семьи, проживающие в аварийном жилье в ЯНАО, будут получать соцвыплаты вне очереди

ТАСС, 15 декабря. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) расширили региональную программу для молодых семей, проживающих в аварийном жилье. Социальные выплаты будут предоставляться им во внеочередном порядке, сообщил в ходе прямой линии в среду губернатор округа Дмитрий Артюхов.

"По нашим жилпрограммам - "Молодая семья", "Сотрудничество" - будем выделять проживающих в аварийном жилье в отдельную категорию, которая без очереди, сразу, получит помощь. Добавив выплату по программе к выкупной стоимости, будет чуть легче", - сказал он.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что с начала следующего года департамент строительства и жилищной политики округа начнет расчет необходимых средств для поддержки таких семей.

Новая мера дополнит уже существующую региональную программу для молодых семей, которая действует на Ямале с 2005 года. Показатели обеспеченности жильем молодых семей в округе за последние годы значительно выросли. Если в 2018 году улучшить жилищные условия смогли 336 семей, то в 2021 году их количество составит около 700.