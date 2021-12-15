На рождественской ярмарке в Вене открылась экспозиция Москвы со сладостями и сувенирами

ВЕНА, 15 декабря. /ТАСС/. Рождественская экспозиция с российскими товарами открылась в среду на венской рождественской ярмарке Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien (рождественская деревня на территории кампуса Венского университета). Праздничные ларьки с традиционным русским колоритом под девизом "Москва в гостях у Вены" открылись в столице Австрии впервые, передаёт корреспондент ТАСС.

Гости ярмарки могут ознакомиться с широким ассортиментом российских товаров. Несколько ларьков расположены вокруг новогодней ёлки. На них представлены рождественские и новогодние сувениры, сладости и напитки, русские книги, а также традиционные русские блюда от пирогов до блинов.