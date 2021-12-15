{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество

На рождественской ярмарке в Вене открылась экспозиция Москвы со сладостями и сувенирами

В церемонии презентации ярмарки приняли участие бургомистр Вены Михаэль Людвиг, посол России Дмитрий Любинский, представители торгпредства РФ и правительства Москвы
© Дмитрий Валеев/ТАСС

ВЕНА, 15 декабря. /ТАСС/. Рождественская экспозиция с российскими товарами открылась в среду на венской рождественской ярмарке Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien (рождественская деревня на территории кампуса Венского университета). Праздничные ларьки с традиционным русским колоритом под девизом "Москва в гостях у Вены" открылись в столице Австрии впервые, передаёт корреспондент ТАСС.

Гости ярмарки могут ознакомиться с широким ассортиментом российских товаров. Несколько ларьков расположены вокруг новогодней ёлки. На них представлены рождественские и новогодние сувениры, сладости и напитки, русские книги, а также традиционные русские блюда от пирогов до блинов.

© Дмитрий Валеев/ТАСС

В церемонии презентации ярмарки приняли участие бургомистр Вены Михаэль Людвиг, посол России Дмитрий Любинский, представители торгпредства РФ и правительства Москвы.

В экспозиции участвуют сразу несколько компаний и брендов из России. Российская часть этой рождественской ярмарки в Вене организована при содействии торгового представительства РФ в Австрии и правительства Москвы.

Теги
АвстрияРоссияНовый год и Рождество
ЕГЭ
ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля
ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля
Читать полностью