Талибы назначили около 70 представителей своего движения на должности судей в Афганистане

КАИР, 15 декабря. /ТАСС/. Созданный движением "Талибан" (запрещено в РФ) Верховный суд "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства) назначил 69 представителей талибов на должности судей различных инстанций в большинстве провинций страны. Соответствующее постановление опубликовал в среду в Twitter заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид.

На должности руководителей региональных, муниципальных, городских и апелляционных судов руководство "Талибана" назначило исключительно представителей радикального движения, носящих религиозные титулы: 64 мавлави (мулл, получивших специальное религиозное образование), трое муфтиев (почетных духовных лиц, обладающих правом выносить решения по религиозным и правовым вопросам) и двое шейхов (почетных богословов).

15 октября талибы объявили о создании в Афганистане нового Верховного суда, который возглавил представитель радикалов мавлави Абдул Хаким Хаккани.

Между тем после захвата радикалами власти в стране во многих регионах получили распространение внесудебные казни, в том числе с публичной демонстрацией тел казненных. В частности, по данным ООН, в восточной провинции Нангархар без предварительного судебного разбирательства были казнены по меньшей мере 50 человек, заподозренных в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Судебная система в Афганистане

В 1996-2001 годы, когда талибы находились у власти в Афганистане, вся судебная система была под контролем духовенства. В ее структуру входили Верховный суд во главе с кази-уль-куззатом (верховным судьей), гражданские суды (подразделялись на гражданские суды первой инстанции, кассационный и апелляционный суды), а также военные суды. По распоряжению тогдашнего лидера радикалов муллы Омара (1960-2013) все спорные вопросы, возникавшие в ходе судебных процессов, передавались на рассмотрение авторитетных духовных лиц. Помимо этого, в стране широко были распространены специальные трибуналы, состоявшие из трех шариатских судей. Постановления приводились в исполнение после их утверждения руководством "Исламского эмирата Афганистан".

После свержения талибов и принятия Конституции Исламской Республики Афганистан в 2004 году в стране был учрежден Верховный суд, состоявший из девяти судей, каждый из которых назначался президентом с согласия парламента сроком на десять лет. Согласно 130-й статье основного закона, в случае возникновения спорных вопросов судьям было необходимо руководствоваться указаниями ханафитского мазхаба (правовая школа в исламе).

Ситуация в стране

Движение "Талибан" развернуло масштабную наступательную операцию после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах завершить свою военную кампанию в республике. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в столицу.

6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны.

В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет министров не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин.