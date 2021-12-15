Более 110 тыс. новых рабочих мест создадут в Нижегородской области к 2030 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Реализация проектов развития Нижегородской области позволит создать более 110 тыс. новых рабочих мест к 2030 году. Об этом на заседании Совета Федерации в среду сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Реализация проектов развития региона позволит к 2030 году создать более 110 тыс. новых рабочих мест и построить около 9,6 млн квадратных метров жилья, рост инвестиций в основной капитал составит 1,6 трлн рублей", - сказал Никитин.

По его словам, среди развивающих проектов освоение южной части Нижегородской агломерации, создание IT-квартала и IT-кампуса, а также транспортная реформа, предполагающая комплексное обновление городского электротранспорта и строительство четырех станций метрополитена. Кроме того, таким проектом также является строительство инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина".

"Одной из ключевых стратегических задач для нас также является формирование дорожного каркаса, создание которого способствует не только снижению нагрузки на дорожную сеть ядра агломерации, но и вовлечению новых территорий для освоения", - добавил Никитин.

С 13 по 15 декабря в Совфеде проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоялись расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.