Во всероссийском онлайн-марафоне "Время чудес" примут участие все детские дома страны

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более 43 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также свыше 300 тыс. пожилых людей примут участие во всероссийском онлайн-марафоне "Время чудес". Марафон позволит в онлайн-формате посмотреть спектакли и выставки из разных регионов России, сообщил ТАСС организатор акции, координатор международного волонтерского движения "DaDobro" Сергей Якунин.

"Во всероссийском онлайн-марафоне "Время чудес" примут участие все детские дома и дома престарелых России. Планируется, что будут охвачены более 43 тыс. детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей, а также более 300 тыс. пожилых людей", - сказал Якунин.

По словам Якунина, больше всего участников из регионов Приволжского федерального округа и Дальнего Востока. В рамках марафона будет создана онлайн-площадка с виртуальными комнатами для каждого региона РФ, где будут транслироваться спектакли и постановки театров, экскурсии, выставки.

В рамках онлайн-марафона запущен флешмоб "Россия- одна семья!", где все желающие смогут записать свое видео с поздравлениями в дома престарелых и детские дома. Лучшие видео войдут в трансляцию мероприятия.

Онлайн марафон проводится в рамках "Календаря добрых дел", поддерживается Ассоциацией волонтерских центров России и благотворительным фондом "ДАДОБРО". Организатор акции DaDobro - международное волонтерское движение. Оно представлено в России, Белоруссии, Прибалтике, Казахстане и Великобритании, объединяет 200 международных компаний и более 3 500 волонтеров, на попечении которых 75 социальных объектов. Деятельность движения строится вокруг 12 основных акций "Календаря добрых дел", каждая из которых проводится в 50 различных городах мира, посвящена определенной тематике и поддерживает цели в области устойчивого развития, принятые на Генассамблее ООН в 2015 году.