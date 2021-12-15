Корреспондент ТАСС Кирилл Борискин победил в конкурсе "Про образование - 2021"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Журналист Редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Кирилл Борискин победил в номинации "Лучший новостной материал" на Всероссийском конкурсе образовательной журналистики "Про образование - 2021", организованного Минпросвещения России.

Борискин завоевал первое место с новостью про Чемпионат по профмастерству EuroSkills Graz 2021. Награду ему вручил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Мы очень благодарны всем СМИ, редакторам, журналистам, блогерам, освещающим вопросы образования и воспитания. Спасибо и за то, что поднимаете острые темы, требующие нашего пристального внимания, и за то, что находите интересные практики и замечательных педагогов, чей опыт можно тиражировать в масштабах страны. Вы рассказываете о современной школе профессионально, креативно, ярко. Такой информационный обмен помогает нам всем вместе совершенствовать российскую систему образования. Мы с интересом изучаем то, что публикуют в СМИ, соцсетях, присылают на конкурс", - отметил Бугаев, открывая торжественную церемонию.

Победители получили статуэтки и почетные дипломы, подарки от партнеров конкурса. Конкурс проводился по 10 номинациям, среди которых "Лучший медиапроект образовательной организации (школа, СПО, педагогический вуз)", "Журналист года, рассказывающий про образование", "Блогер года, рассказывающий про образование" и так далее.

В этом году для участия было подано более 800 заявок из 72 регионов России. Основными критериями оценки жюри стали социальная значимость рассматриваемых тем, достоверность и глубина освещения вопросов профессионального образования, выразительность подачи материала, а также соответствие работы конкурсным требованиям.

Всероссийский конкурс "Про образование" проводится 15 лет. Он нацелен на поддержку и поощрение авторов, которые пишут на темы образования, а также призван повысить престиж профессии учителя в России.