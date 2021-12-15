В Петербурге организуют масштабную интерактивную реконструкцию эпохи Петра I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Масштабный фестиваль "Окно в Европу" к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра Великого пройдет в Петербурге в июне 2022 года. Принять в нем участие и погрузиться в исторические декорации и воссозданный быт петровской эпохи смогут все петербуржцы и гости города, рассказал в среду один из организаторов мероприятия, PR-директор яхт-клуба Санкт-Петербурга Алексей Жиров.

"Мы замахнулись на то, чтобы погрузить человека на час, на два, на три, на сколько он придет на площадку, действительно в атмосферу петровской эпохи, чтобы исчезли автомобили и окружающая действительность, и человек перенесся на 300 лет назад и почувствовал, как жили люди и к чему они стремились", - сказал на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС в Петербурге Алексей Жиров.

Фестиваль продлится с 6 по 12 июня следующего года. Основные мероприятия планируется провести 9 июня, в день рождения первого российского императора. Организаторы фестиваля рассчитывают использовать в качестве главной локации для реконструкций Петропавловскую крепость, с которой начинается история Санкт-Петербурга. Вход для посетителей планируется сделать бесплатным, а сами гости получат возможность самостоятельно поучаствовать в большинстве мероприятий.

Программа петровского фестиваля

Масштабная программа реконструкции включает в себя большое количество наземных и водных мероприятий. В проведении фестиваля будут задействованы деревянный линейный корабль "Полтава" с 54 пушками на борту, шхуна "Леди Л" и около шести гичек (парусно-гребных шлюпок). С помощью шхуны, гичек и команды из 100 человек организаторы планируют провести зрелищную реконструкцию боя в устье Невы 1703 года, во время которого гвардейцы под командованием Петра Первого и Александра Меншикова взяли на абордаж и захватили два шведских корабля. В рамках другого мероприятия в один из дней линейный корабль "Полтава" должен будет произвести для зрителей полный бортовой залп.

На берегу планируется организовать целый комплекс объектов петровской эпохи, включающих в себя ремесленные мастерские с уроками кузнечного дела и обучением другим работам того времени, тренировочный военный городок для гвардейцев, площадки для барочных танцев, реконструкции петровских ассамблей с настольными играми и другими развлечениями начала XVIII века. Отдельно организаторы рассчитывают обустроить трактиры с кухней петровского времени.

Кроме того, на месте для посетителей предлагается ввести символический налог на посещение фестиваля в виде одного камня с каждого гостя, по аналогии с подобным сбором, введенным Петром I для строительства Петербурга. Впоследствии из собранных булыжников создадут арт-объект. Обязательным каменный налог не будет, отметили организаторы.

Одним из главных наземных мероприятий станет реконструкция небольшой части Адмиралтейских верфей, на которых в течение всей недели фестиваля будет возводиться деревянный корпус корабля, который затем рассчитывают превратить в детскую площадку и передать его в дар Парку 300-летия Санкт-Петербурга. Аналогичная корабельная площадка для детей уже действует в комплексе "Новая Голландия" в центре города, отметил Алексей Жиров.

Все дни фестиваля на его площадках будет присутствовать большое число реконструкторов из разных объединений в костюмах, созданных из аутентичных материалов и по оригинальным лекалам. В том числе по всему ансамблю объектов будет перемещаться сам Петр Первый со своими сподвижниками. Закончить масштабную программу юбилейных мероприятий должно световое шоу в центре Петербурга.