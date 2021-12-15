Проект хакатонов и лекций по искусственному интеллекту охватит все регионы России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Масштабный российский проект по созданию хакатонов и популяризации искусственного интеллекта охватит все 85 регионов РФ до 2024 года, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

Серия хакатонов и лекций по искусственному интеллекту реализуется в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". Оператор конкурса - президентская платформа "Россия - страна возможностей", организатор - Министерство экономического развития России, организационный партнер - Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

"Этот масштабный международный конкурс для разработчиков мы запустили в июне этого года и уже провели 10 из 116 мероприятий, запланированных в рамках серии. Это первый и один из самых масштабных проектов в России, посвященных развитию искусственного интеллекта и его популяризации преимущественно среди молодежи. Благодаря интересным кейсам и гибридному формату хакатоны собрали участников более чем из 35 регионов России. Участниками было решено 14 реальных кейсов, а всего по итогам 10 хакатонов было предложено 142 решения", - подчеркнул Агафонов.

Проект будет продолжаться вплоть до 2024 года и охватит все 85 регионов России и несколько стран мира. "Всего мы планируем организовать не менее 85 региональных, 24 окружных и семь международных хакатонов", - добавил он.

Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту - серия образовательных мероприятий, которые пройдут по всей стране. Главными целями проекта являются популяризация технологий искусственного интеллекта в России среди молодых специалистов и студентов, а также формирование ИТ-сообщества с фокусом на искусственный интеллект. Кроме того, проект нацелен на генерацию решений участников хакатонов для развития российского бизнеса и государственного сектора.