В КНР установили причину неожиданной гибели четырех геологов в горах на юго-западе страны

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Китайские эксперты установили причину неожиданной смерти четырех геологов в горах юго-западной провинции КНР Юньнань. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа".

Согласно заключению экспертной комиссии, куда вошли следователи, метеорологи, спасатели и другие специалисты, геологи умерли от вызванного переохлаждением кардиогенного шока - состояния сердечной недостаточности, при котором нарушается кровоснабжение всех органов и тканей. На это повлиял ряд факторов: чрезмерные физические нагрузки при длительном восхождении в горы, шквалистые ветра и резкое падение температуры воздуха. Эксперты исключили версии о гибели геологов из-за отравления или механических травм.

Местность, где погибли геологи, отличается высокой влажностью, резкими перепадами температур, сильными туманами. Территория покрыта первозданными вечнозелеными широколиственными лесами.

Четыре геолога занимались изучением природных ресурсов в районе горы Айлаошань. В середине ноября они перестали выходить на связь. Власти провинции Юньнань организовали их поиски с участием вертолетов и беспилотников. Их тела без следов насильственной смерти обнаружили 22 ноября.