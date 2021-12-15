Финансирование возведения объектов водоснабжения в Самарской области увеличат вдвое

САМАРА, 15 декабря. /ТАСС/. Финансирование для строительства объектов водоснабжения в Самарской области увеличится в 2022 году в два раза по сравнению с этим годом и составит порядка 1,2 млрд рублей. Из них более 1 млрд рублей поступит из федерального бюджета, сообщил ТАСС первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Игорь Жарков.

"В 2021 году на реализацию региональной составляющей федерального проекта "Чистая вода" (входит в нацпроект - прим. ТАСС) предусмотрено 580,77 млн рублей средств субсидии. В том числе из федерального бюджета [поступило] 489,22 млн рублей. Освоение на сегодняшний день составляет более 85%. В 2022 году на реализацию федерального проекта "Чистая вода" предусмотрено порядка 1,7 млрд рублей, из которых из федерального бюджета более 1 млрд рублей", - рассказал Жарков.

Увеличится и количество объектов водоснабжения, которые предстоит отремонтировать и построить. В 2021 году предполагалось ввести семь объектов, в следующем году - 13. Из них пять объектов относятся к переходящим с 2020-2021 годов - это насосно-фильтровальные станции (НФС) в селе Большая Глушица, городе Отрадный, а также водопровод в Большечерниговском районе и водозаборы в Кошкинском районе и Нефтегорске. Новые объекты, по которым только начнут работы, расположены в Елховском, Безенчукском, Красноярском, Красноармейском, Хворостянском и Нефтегорском районах.

Региональная программа "Чистая вода" (2019-2024 г. г.) является частью федерального проекта и реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". По итогам 2020 года качественной питьевой водой должны быть обеспечены более 73 тыс. человек городского и сельского населения Самарской области, отметил Жарков. "Всего к 2025 году необходимо достичь увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 85,7% до 91,1%, в том числе городского - с 88,7% до 94,9%", - сообщил собеседник.