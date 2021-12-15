Расследовать реакцию британских властей на пандемию будет баронесса, ведущая дело Эймсбери

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду назначил баронессу Хезер Хеллетт руководить публичным расследованием реакции властей на пандемию COVID-19. Хеллетт, которая является членом Палаты лордов британского парламента и до 2019 года была судьей Апелляционного суда Англии и Уэльса, также руководит публичным расследованием по делу о смерти британки Дон Стерджес, умершей в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года.

"Я хочу заверить британскую общественность, что, когда охват расследования будет точно очерчен, я сделаю все возможное, чтобы гарантировать, что в ходе этой работы будут получены ответы на максимально возможное количество вопросов о том, как Соединенное Королевство реагировало на пандемию, чтобы извлечь из этого уроки на будущее", - сказала Хеллетт, слова которой приводятся в заявлении, распространенном канцелярией премьера на Даунинг-стрит, 10.

Еще в мае этого года Джонсон по настоянию членов парламента и общественности согласился на проведение независимого публичного расследования, в ходе которого будет подробно изучаться, как британское правительство реагировало на угрозу коронавируса на разных этапах пандемии и какие ошибки можно было предотвратить. Тогда же было решено, что расследование будет проведено весной 2022 года, чтобы "не отвлекать" членов кабмина, руководство Национальной службы здравоохранения и ведущих правительственных экспертов от борьбы с пандемией. В ближайшее время Хеллетт предстоит определить точный круг вопросов, на которые ей нужно будет найти ответы.

Ранее баронесса Хеллетт отвечала за проведение коронерского расследования обстоятельств гибели людей в ходе терактов, осуществленных в Лондоне в июле 2005 года.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня 2018 года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, после этого он попал в больницу еще раз - с менингитом. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября того года сообщила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.