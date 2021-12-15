Комплексную систему мониторинга состояния воздуха планируют создать в Калужской области

ТАСС, 15 декабря. Власти Калужской области планируются создать на территории региона комплексную систему мониторинга состояния атмосферного воздуха. Для этой работы будут привлечены станции мониторинга Росгидромета, сообщил в среду заместитель губернатора региона Дмитрий Разумовский.

"Наша задача - это создание на территории Калужской области комплексной системы мониторинга. Безусловно, базовая история - это все станции Росгидромета, стационарные, их немного. Понятно, что быстро в каком-то режиме они развиваться не будут, но тем не менее в качестве стабильных основ базовых их использовать", - сказал он в ходе круглого стола "Мониторинг воздуха как инструмент качества жизни" конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Заместитель губернатора добавил, что до 2025 года на 22 предприятиях Калужской области установят автоматические системы контроля атмосферного воздуха. "Активная ведется работа и постоянная по мониторингу атмосферного воздуха. У нас на территории региона 48 предприятий первой категории опасности", - добавил он.

Разумовский также отметил, что для проведения качественного мониторинга состояния воздуха необходимо увеличить количество малогабаритных автоматических станций контроля загрязнения. В настоящее время в регионе функционирует 15 таких станций. Планируется, что они будут поставлять данные в единую информационную систему для более точной верификации информации, которая есть в сети Росгидромета, добавил замгубернатора.

Ранее пресс-служба областного правительства сообщала, что с середины июля на специальном ресурсе геопортала региона начала работу система мониторинга состояния воздуха в Калужской области, которая включает в себя информацию о содержании в нем сероводорода, аммиака, формальдегида. Информация поступает с 15 станций контроля, расположенных в городах и районах с наибольшей антропогенной нагрузкой.

Калужская область, по информации властей региона, занимает второе место в Центральном федеральном округе по наименьшим показателям объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферу, но их количество из года в год продолжает расти.

О конгрессе

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".