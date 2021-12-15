В ЮАР за сутки более чем в два раза выросло число умерших от последствий COVID-19

ПРЕТОРИЯ, 15 декабря. /ТАСС/. Количество умерших от осложнений COVID-19 в ЮАР за последние 24 часа составило 54, что более чем в два раза больше, чем накануне, когда умерли 24 инфицированных. Об этом сообщил в среду Национальный институт инфекционных заболеваний республики на своем портале.

По его данным, за минувшие сутки выявлено 26 976 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее этот показатель составлял 23 857. Наибольший прирост количества заболевших по-прежнему отмечается в столичной провинции Гаутенг - 8 021. На нее приходится 33,6% всех новых инфицированных в стране. На втором месте провинция Квазулу-Наталь с 5 924 новыми случаями инфицирования (17,2%). Абсолютное большинство заразившихся в ЮАР в течение последних трех недель инфицированы омикрон-штаммом.

В больницы ЮАР с диагнозом COVID-19 были помещены 620 человек по сравнению с 599 накануне. Общее число госпитализированных с коронавирусом составило 7 339.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Наибольшее число инфицированных омикрон-штаммом выявлено в ЮАР.