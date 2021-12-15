Липецкие власти разрешили проведение утренников в садах и школах с участием родителей

ТАСС, 15 декабря. Власти Липецкой области разрешили проведение новогодних утренников в детских садах и школах с участием родителей, при условии наличия у них сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном заболевании. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Родители, а также другие родственники школьников и детсадовцев могут прийти на утренник, если у них есть документы о завершенной вакцинации против ковида или о перенесенном в последние 6 месяцев COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти региона разрешили проведение новогодних елок в домах культуры и театрах, но с ограничениями. Так, артисты, аниматоры и персонал должны иметь сертификаты о вакцинации, на площадке, которая вмещает больше 200 человек, разрешены только представления со сцены, анимационные программы в фойе или холле исключены, при этом заполняемость залов не может быть больше 50%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено более 79 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 72 тыс. человек, 2,6 тыс. умерли. В регионе действует система QR-кодов.

В Липецкой области введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан. В регионе планируют привить 730 008 человек, что составляет 80% взрослого населения. На 10 декабря первую прививку сделали 670 902 человека, дважды привились - 625 600, план выполнен на 85,6%.