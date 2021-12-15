Израиль запретит гражданам посещение Франции, Испании, ОАЭ и еще четырех стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало правительству страны с 01:00 мск 20 декабря внести в список стран, посещение которых запрещено для израильтян из-за повышенного риска распространения коронавируса, Францию, Испанию, ОАЭ, Ирландию, Норвегию, Финляндию и Швецию. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

"Министерство здравоохранения Израиля объявило о расширении списка "красных стран" с максимальным риском заражения коронавирусом, полеты в которые запрещены [для граждан Израиля] без особого разрешения. В список, в который уже входят 50 африканских стран, Великобритания и Дания, включены Ирландия, Испания, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты. Решение вступит в силу в полночь с воскресенья, 19 декабря, на понедельник, 20 декабря (01:00 мск 20 декбаря)", - говорится в заявлении. Государственное израильское радио Kan указывает, что решение перед вступлением в силу должно быть утверждено кабмином и соответствующей парламентской комиссией.

25 ноября Израиль внес в список запрещенных для посещения израильтянами стран ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини в связи с выявлением в регионе омикрон-штамма, на следующий день в этот перечень были внесены еще 43 государства Африки, кроме ряда северных стран континента. Великобритания и Дания были рекомендованы к внесению в красный список Минздрава в начале этой недели.

Как указали ранее в канцелярии израильского премьера, все возвращающиеся в Израиль из указанных стран, включая вакцинированных третьей дозой, должны быть изолированы в отелях для прохождения карантина. Посещение стран из списка Минздрава для израильтян возможно только после получения разрешения комиссии по исключительным случаям.