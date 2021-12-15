СМИ: Греция с 19 декабря будет требовать отрицательный ПЦР-тест от всех приезжающих

АФИНЫ, 15 декабря. /ТАСС/. Греция будет требовать с 19 декабря от приезжающих из всех стран отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов до поездки. Об этом сообщил в среду греческий телеканал Skai со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны.

Телеканал отмечает, что Греция принимает новые меры в рамках усилий по борьбе со штаммом "омикрон". Как объявил Минздрав, для въезда в республику даже вакцинированным путешественникам из всех стран будет требоваться отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов до поездки. Исключение сделано только для тех путешественников, которые выехали из Греции за границу и вернулись обратно менее чем за 48 часов, причем при условии, что они сделали ПЦР-тест незадолго до своего выезда. Данное требование вступает в силу с 06:00 (07:00 мск) воскресенья, 19 декабря.

Такое требование вводит некоторые изменения и для россиян. Ранее все постоянные жители России для въезда в Грецию должны были предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до поездки, или экспресс-теста, сделанного в течение 48 часов. Эта мера распространялась на всех пассажиров, постоянно проживающих в России, независимо от того, вакцинированы они или нет. Кроме того, все жители России должны пройти тест на COVID-19 по прибытии в Грецию.