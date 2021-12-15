Муфтий Белоруссии попросил помощи у Чечни в строительстве мечети имени А. А. Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Муфтий Белоруссии Абу-Бекир Шабанович просит Фонд Кадырова построить в Бресте мечеть имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщила пресс-служба духовного управления мусульман Чечни.

В рамках визита в Белоруссию руководитель аппарата духовного управления мусульман Чечни Супьян Курбанов провел рабочую встречу с духовным лидером страны Абу-Бекиром Шабановичем.

"В ходе беседы Абу-Бекир Хазрат Шабанович от имени мусульман Республики Беларусь обратился к своему коллеге муфтию ЧР Салаху-Хаджи Межиеву с просьбой о ходатайстве перед руководством Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова о строительстве мечети в городе-герое Бресте. К слову сказать, мечеть будет названа именем <...> Ахмата-Хаджи Кадырова", - говорится в сообщении.

В чеченском муфтияте напомнили, что фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова проводит работы по возведению, реконструкции и восстановлению мечетей не только в Чеченской Республике, но и за рубежом. Благотворительная организация оказывает помощь в сохранении и развитии таких храмов как мечеть Халида ибн Валида в Хомсе и Омейядов в Алеппо в Сирии.