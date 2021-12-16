Мишустин вручит премии правительства в области науки и техники

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг наградит лауреатов премий правительства за 2021 год в области науки и техники. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

"16 декабря М. В. Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства Российской Федерации 2021 года в области науки и техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в торжественной церемонии примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ресурсосбережение и экология

Премии правительства 2021 года в области науки и техники присуждены авторам 15 работ. Их лауреатами стали 143 человека, в том числе 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов.

Наградой, в частности, отмечены работы, связанные с созданием плавучих ядерных установок, пассажирских судов и многоцелевого вертолета "Ансат", экологически безопасным производством поликарбонатов, внедрением ресурсосберегающих технологий в промышленности и проектированием фундаментов нового поколения.

Премии вручаются ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и органов власти. Размер вознаграждения для каждого авторского коллектива составляет 2 млн рублей.

Медицина и космос

Правительственных премий 2021 года в области науки и техники для молодых ученых удостоены авторы шести работ. Их лауреатами объявлены 28 человек. Они получат награды в том числе за работы, связанные с регенеративной медициной, экспериментальными космическими исследованиями, энергоэффективными методами сжигания органического топлива.

Эта премия вручается ученым в возрасте до 35 лет, ее присуждают также на основании рекомендаций межведомственного совета. Размер вознаграждения для каждого авторского коллектива составляет 1 млн рублей.