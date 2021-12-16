Главная новогодняя ель России прибудет в Кремль

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России в четверг вечером прибудет в Кремль. Она будет доставлена из Подмосковья на специальном автопоезде.

"По традиции последних лет елка торжественно въедет в Кремль через Спасские ворота, которые для этого специально открываются раз в году", - сказала в беседе с ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Дерево, которое украсит Соборную площадь Кремля на Новый год, было спилено 14 декабря в деревне Новопареево городского округа Щелково Московской области. Крылова отметила, что специалисты работали два дня, чтобы бережно упаковать елку, поместить ее на платформу, укрыть баннером. При этом нужно было точно следовать расчетам, чтобы 30-метровый автопоезд смог заехать в Спасские ворота.

Автопоезд, как планируется, будет находиться в пути два часа, сопровождать его по всему маршруту будут сотрудники ГИБДД. Установка и украшение ели начнутся в ночь на пятницу.

В этом году отбор "кандидаток" на звание главной новогодней елки страны начался в мае и завершился в ноябре. Из 37 предложенных деревьев была выбрана 90-летняя ель из Щелкова, подошедшая по "кремлевским стандартам": возраст 90-100 лет, высота - около 30 метров, красота и правильная пирамидальная форма, густая хвоя насыщенного цвета. При этом дерево должно расти вблизи дороги.

Презентация наряженной ели намечена на 22 декабря. Предполагается, что она будет украшать Соборную площадь Кремля примерно три недели, после чего, как обычно, отправится на переработку.