Захарова заявила, что РФ считает недопустимым деление работников СМИ на "своих" и "чужих"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия рассматривает как подстрекательство попытки официальных представителей отдельных стран навесить на работающих там журналистов российских СМИ ярлык "распространителей дезинформации", деление профессионалов медиасферы на "своих" и "чужих" недопустимо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю Дня памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечаемого в России 15 декабря.

"На профильных международных площадках мы твердо отстаиваем право всех без исключения работников СМИ на безопасное выполнение своих обязанностей. В этой связи считаем недопустимым деление профессионалов медиасферы на "своих" и "чужих". А попытки официальных представителей отдельных государств навесить на работающих там журналистов российских СМИ ярлыки "пропагандистов" и "распространителей дезинформации" рассматриваем как подстрекательские, провоцирующие агрессию и насилие в отношении наших корреспондентов", - написала Захарова в четверг в телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что этот день памяти был учрежден по инициативе Союза журналистов России в связи с гибелью в ходе гражданской войны в Югославии в 1991 году корреспондента Гостелерадио СССР Виктора Ногина и оператора Геннадия Куренного.

Благородная задача

Захарова подчеркнула, что российские журналисты самоотверженно выполняют свою работу в самых тяжелых условиях. "Каждый репортаж, заснятый или написанный нашим журналистом в Афганистане, Йемене, Сирии и других "горячих точках", сопряжен с опасностью для жизни, - добавила она. - Решение благородной задачи информирования общественности о реальной, без ретуши, картине происходящих событий в зонах повышенного риска требует отваги и мужества от профессионалов медиасферы, готовности в любой момент столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, но исполнить свой профессиональный долг. Порой, ценой добытого материала становится сама жизнь".

Дипломат подчеркнула, что общим долгом является сохранить память обо всех российских журналистах, погибших в Донбассе, на Кавказе, в регионе Ближнего Востока, на Африканском континенте и в любых других частях мира. В этой связи, добавила она, МИД РФ приветствует направленные на это общественные и медийные инициативы.

Захарова убеждена в исключительной значимости свободного обеспечения доступа к объективной и всесторонней информации о важных для общества событиях для формирования у людей неискаженной картины мира. "По этой причине необходимо прикладывать максимум усилий по созданию для всех журналистов условий для безопасного освещения кризисных ситуаций, включая вооруженные конфликты, сводить к минимуму их риски для жизни в "горячих точках", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат указала, что в русле этих установок МИД России участвует в проведении специальных курсов повышения квалификации под эгидой Союза журналистов Москвы для корреспондентов, командируемых для работы в кризисных ситуациях.