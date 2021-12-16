В аэропорту Анадыря задержали пять рейсов из-за непогоды

ТАСС, 16 декабря. Вылет пяти самолетов из аэропорта им. Ю.С.Рытхэу, расположенного в Анадырском районе Чукотки, задержан по метеоусловиям. Некоторые самолеты не могут вылететь из Анадыря с 8 декабря, другие - с 14 и 15 декабря, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задержаны рейсы в Залив Креста, Певек, Кепервеем, Провидения, Беринговский. Судя по данным табло, некоторые самолеты не могут вылететь уже более недели, другие - более двух суток.

Сейчас Чукотка находится в зоне влияния циклона. В ночь на среду он принес на полуостров метель, ветер с порывами до 34 м/с. Были отменены занятия в школах. В настоящий момент в Анадыре снег, скорость ветра - около 7 м/с. Действие циклона на погоду на Чукотке ослабевает.

Аэропорт имени Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.