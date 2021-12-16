Верховный суд поддержал ограничение на въезд в Бразилию не привитых от коронавируса

Голосование по этому вопросу еще не завершилось, однако шесть из 10 судей уже высказались в пользу такого ограничения на въезд непривитых. Как уточняется, оно будет распространяться не только на иностранцев, но и на граждан и резидентов Бразилии, которым в случае отсутствия такого документа предстоит уйти на пятидневный карантин по прибытии в страну. Исключение будет сделано для тех из них, кто выехал из Бразилии не позднее 14 декабря 2021 года, а также для тех, кто не мог пройти вакцинацию по медицинским показаниям. В случае с иностранцами основанием для въезда в Бразилию без ковид-паспорта может быть медотвод от прививки или отсутствие соответствующих препаратов в стране проживания.

На прошлой неделе власти Бразилии опубликовали новые санитарно-миграционные меры, согласно которым путешественники, направляющиеся в страну, должны предоставить при посадке на рейс сертификат о вакцинации от COVID-19. В случае его отсутствия они должны по прибытии в конечный пункт провести в карантине пять дней, а затем сдать тест на коронавирусную инфекцию. Однако хакерская атака на информационную систему Минздрава вынудила правительство отложить применение новых мер, после чего в субботу Луис Роберту Баррозу по ходатайству оппозиции запретил не привитым от ковида въезжать в Бразилию.

Как ожидается, правительство страны должно опубликовать новое постановление с разъяснениями отдельных параметров ограничений и уточнениями правил въезда.