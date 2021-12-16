Bloomberg: возвращение сотрудников Apple в офисы откладывается на неопределенный срок

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Компания Apple приняла решение перенести на неопределенный срок возвращение своих сотрудников к офисному режиму работы из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в США. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg .

По его сведениям, ранее возвращение работников в офисы было запланировано на 1 февраля следующего года, однако генеральный директор Apple Тим Кук разослал сотрудникам письмо, в котором говорится, что новая дата перехода на офисный режим работы "будет определена позднее". В начале месяца на аналогичный шаг пошел другой технологический гигант - компания Google.

С начала декабря в США ежедневно фиксируется более 100 тыс. случаев заражения в сутки, это самый высокий показатель за последние два месяца. Рост заболеваемости произошел после празднования в стране Дня благодарения (25 ноября), когда миллионы американцев отправились навестить своих родственников и знакомых. С начала пандемии в США было зафиксировано более 50 млн случаев заражения коронавирусом, а от последствий заболевания умерли более 800 тыс. человек. Соединенные Штаты продолжают занимать первое место по этим двум показателям.