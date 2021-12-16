CNN: неизвестный нарисовал свастику на статуе быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Полиция Нью-Йорка разыскивает вандала, который нарисовал свастику на знаменитой статуе "Атакующий бык", установленной на Уолл-стрит - главной финансовой улице города. Об этом в среду сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, нацистский знак был нарисован на статуе во вторник, за день до этого изображение свастики появилось на здании городской администрации. По версии правоохранителей, это сделал один и тот же человек.

Полиция опубликовала кадры с камер видеонаблюдения и разыскивает преступника. Сообщается, что предполагаемый злоумышленник - мужчина, одетый в серое пончо и хромающий при ходьбе.

Выполненная в бронзе статуя "Атакующий бык" высотой 3,4 м и длиной 4,9 м была создана итальянским скульптором Артуро Ди Модика и установлена в 1989 году перед зданием Нью-Йоркской фондовой биржи как символ возрождения после биржевого кризиса 1987 года. На первоначальном месте статуя простояла недолго - ее установка была личной инициативой автора, не согласовавшего свои действия с городской администрацией, из-за чего полиция вскоре убрала быка с улицы. Однако это вызвало протесты общественности, поскольку изваяние успело полюбиться многим жителям города, и в конечном счете власти согласовали установку быка. Скульптура была размещена в том же районе - в сквере Боулинг-Грин по соседству с Уолл-стрит. Очень быстро "Атакующий бык" стал одной из основных достопримечательностей крупнейшего города США, не уступающей по популярности такому символу Нью-Йорка, как статуя Свободы.