В СФ предложили разрешить высаживать пассажиров по их просьбе на межрегиональных маршрутах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские сенаторы направили в правительство РФ предложение разрешить перевозчикам межрегиональных маршрутов высаживать пассажиров на остановках по их требованию. Утвержденный профильным комитетом Совфеда по экономической политике текст рекомендации кабмину есть в распоряжении ТАСС.

"Рекомендовать правительству РФ рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон в части предоставления перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров по межрегиональным маршрутам, права осуществлять посадку/высадку пассажиров на остановочных пунктах по требованию пассажиров, если остановки по требованию предусмотрены в расписании маршрута", - говорится в документе.

При этом в автобусе должна быть контрольно-кассовая техника (валидатор), а также организована передача данных о вошедших на остановках пассажирах в Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности с целью контроля за пассажиропотоком, подчеркивается в документе.

Как пояснил ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети, действующее законодательство позволяет регионам ограничивать количество остановочных пунктов, которые можно использовать в качестве начальных и конечных на межрегиональных маршрутах, но делать это можно только как меру по борьбе с заторами на дорогах. "Это оправдано в крупных городах, но в ряде случаев в регионах этой нормой злоупотребляют и произвольно ограничивают количество остановочных пунктов и пути подъезда к ним, создают существенные ограничения для развития конкуренции в этой сфере, поскольку препятствуют выходу на рынок новых игроков (как перевозчиков, так и владельцев остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций). Такие меры провоцируют перевозчиков работать нелегально", - подчеркнул Васильев.

По его словам, расширение количества остановочных пунктов на межрегиональных маршрутах существенно повысит транспортную доступность для граждан, которые проживают в населенных пунктах по пути следования такого автобуса. "Необходимо предоставить перевозчикам межрегиональных маршрутов право осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановочных пунктах по требованию пассажиров. Здесь есть вполне четкие правила: посадка и высадка пассажиров должна осуществляться только на остановочных пунктах. В расписании такие остановки будут обозначены с пометкой "по требованию". Ранее такая возможность была, сейчас нет", - сказал сенатор.