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В 130 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха

Индекс качества воздуха повысился до красного уровня
© Григорий Зименков/ТАСС

БАНГКОК, 16 декабря. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в ряде районов Таиланда в четверг в несколько раз превысил допустимую отметку. Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества воздуха World's Air Pollution ("Мировое загрязнение воздуха").

В 130 районах Таиланда индекс качества воздуха повысился до красного уровня (нездоровый) и при норме в 50 пунктов составляет от 152 до 210 пунктов, то есть может оказывать негативное влияние на здоровье всех людей. Активные дети и взрослые, а также люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, должны ограничить нахождение на открытом воздухе.

По состоянию на 09:00 (05:00 мск) Таиланд, по информации World's Air Pollution, занимает восьмое место в списке стран с самым низким качеством воздуха. На первых семи строчках рейтинга расположились Чад, Индия, Китай, Бангладеш, Пакистан, Монголия и Киргизия.

Обычно пик загрязнения воздуха в Бангкоке и соседних провинциях королевства приходится на период с декабря по апрель. В это время года нет ветра, и выбросы от автомобилей и предприятий задерживаются в атмосфере.

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