В Благовещенске остались без электричества почти 500 домов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Жители почти 500 домов в Благовещенске остались без электричества из-за повреждений на кабельных сетях. По факту отключений прокуратура города проводит проверку, сообщила в четверг пресс-служба областного надзорного ведомства.

"Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту аварийного отключения от электроснабжения одного из районов города. Установлено, что 16 декабря 2021 года, ночью, произошло аварийное отключение фидера № 15 подстанции "Сетевая". Под отключение попали 486 частных жилых дома, 10 многоквартирных домов. Всего услугу не получают более двух тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Прокуроры выясняют причину отключения и следят за тем, как ООО "АКС" "Амурэлектросетьсервис" устраняет аварию.

По данным пресс-службы "Амурских коммунальных систем" (АКС), причиной отключения почти 20 подстанций стали повреждения на кабельных линиях. "Предположительные места повреждений выявлены. Специалисты АКС вскрывают мерзлый грунт для ремонта участков. Все аварийные бригады привлечены к работам", - говорится в сообщении.

Часть потребителей удалось запитать на соседние подстанции, по возможности, в течение светового дня, постепенно будут подключены отремонтированные районы.