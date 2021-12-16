В Новой Зеландии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом

По данным ведомства, новый штамм коронавируса был обнаружен у пациента государственного пограничного изолятора в городе Крайстчерч. Еще один человек, прибывший в страну одним рейсом с заразившимся, также получил положительный результат теста на COVID-19, однако анализ показал, что у него дельта-вариант.

Главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд сообщил, что у правительства есть все возможности, чтобы "держать штамм "омикрон" подальше от новозеландцев". "Существующие протоколы позволяют существенно снизить риск распространения вируса. Мы готовы к появлению [в стране] омикрон-варианта", - сказал он, отметив, что первый в стране носитель этого штамма коронавируса был дважды привит вакциной Pfizer и прибыл в Новую Зеландию рейсом из Германии через Дубай 12 декабря. Экипаж самолета и другие пассажиры также были помещены в карантин в качестве меры безопасности.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн указала, что планы правительства страны по открытию границ для иностранных граждан могут оказаться под угрозой из-за появления нового, более заразного штамма коронавируса. Как ожидается, с 17 января границы Новой Зеландии откроются для полностью вакцинированных граждан страны, с 14 февраля в страну без карантина смогут въезжать австралийцы и туристы, пробывшие в Австралии не менее 14 дней, а 30 апреля карантин должен быть отменен для всех полностью привитых путешественников, въезжающих в Новую Зеландию.