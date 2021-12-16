Instagram снял введенную на несколько дней блокировку страницы администрации Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Страница администрации Симферополя в Instagram с четверга разблокирована соцсетью, сообщил в четверг ТАСС представитель пресс-службы мэрии.

"Сегодня ночью наш аккаунт разблокировали, думаю, опять же благодаря резонансу в СМИ", - сказал собеседник агентства.

Накануне в мэрии сообщили, что страница в Instagram, на которую подписаны около 3,5 тыс. человек, с прошлой недели заблокирована, и попытки разблокировать ее не давали результата. Пресс-служба создала новую страницу, теперь одна из страниц будет резервной на случай повторной блокировки.

Это не первый случай в Крыму, когда органы власти сталкиваются со сложностями при использовании зарубежных интернет-ресурсов. Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отказался от использования Facebook и закрыл свою страницу в этой социальной сети после того, как администрация сервиса убрала отметку о верификации его аккаунта после заявлений украинских политиков.