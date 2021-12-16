На портале "Узнай Москву" пройдет интеллектуальный краеведческий диктант

МОСКВА, 16 декабря./ТАСС/ Интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код" пройдет с 22 по 26 декабря на портале "Узнай Москву". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"С 22 по 26 декабря москвичи смогут проверить знания об истории и архитектуре столицы. На портале "Узнай Москву" уже в четвертый раз пройдет интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код". Все, кто примет в нем участие, получат именные электронные сертификаты, а победителей ждут призы от партнеров проекта", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, за все время проведения в Москве краеведческого диктанта его участниками стали больше шести тыс. человек.

"Это возможность проверить и одновременно расширить свои знания о культурно-историческом наследии города. Организаторы подготовили 20 вопросов. Ответить на них предлагается всем желающим в любой удобный день с 22 по 26 декабря", - сказала она.

Традиционно вопросы будут зачитывать известные актеры, режиссеры, теле- и радиоведущие, политические и общественные деятели, экскурсоводы и блогеры. В их числе Михаил Зеленский, Мария Киселева, Михаил Швыдкой, Илья Авербух, Евгений Богатырев, Александр Школьник и многие другие.

Дом культуры "ГЭС-2", который в этом году станет одним из партнеров диктанта, пригласит победителей на бесплатные экскурсии. Парк Горького ждет лучших участников на катке "Зеркальный". Кроме того, они смогут посетить каток на ВДНХ, ГУМ-каток, Государственный музей А. С. Пушкина и его филиалы, музей-заповедник "Царицыно", стать зрителями театров "Школа современной пьесы", "Модерн", Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, принять участие в экскурсиях во время проведения Дней исторического и культурного наследия в 2022 году, а также прогуляться по экспозициям исторических павильонов ВДНХ и получить в подарок издания из серии "Архитектурное наследие России".