Агентство RAEX впервые опубликовало пилотную версию локальных рейтингов вузов России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ассоциация составителей рейтингов и агентство RAEX впервые представили пилотную версию локальных рейтингов вузов по федеральным округам России. Самым представительным по числу участников стал Центральный федеральный округ, сообщили ТАСС в пресс-службе RAEX.

"Ассоциация составителей рейтингов и рейтинговое агентство RAEX при поддержке Российского союза ректоров и информационном содействии Минобрнауки России впервые публикует пилотную версию локальных рейтингов вузов России. В рамках исследования была осуществлена независимая оценка деятельности широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов, исходя из реализации их образовательного и научного потенциала и влияния на социальную среду. В публикуемые рейтинги, отдельно составленные для каждого федерального округа страны, вошли 327 вузов из 79 регионов РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Центральный федеральный округ стал самым представительным по числу участников. В данный локальный рейтинг вошла 91 образовательная организация. Первое место заняла Российская экономическая школа, второе - Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, третье - Российский государственный социальный университет. Приволжский федеральный округ стал вторым по количеству участников - в список вошли 59 вузов. Его возглавил Университет "Иннополис", второе и третье места заняли учебные заведения Нижнего Новгорода - Приволжский исследовательский медицинский университет и Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева.

В рейтинге Сибирского федерального округа 38 вузов. Лидером стал Новосибирский государственный медицинский университет, на второй позиции - Иркутский национальный исследовательский технический университет, далее Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Красноярск).

Другие округа

Списки вузов, вошедших в локальные рейтинги иных федеральных округов, насчитывают от 25 до 35 позиций. В Северо-Западном федеральном округе первое место занял Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова РАН. На втором - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, на третьем - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

Рейтинг Южного федерального округа возглавили Ростовский государственный медицинский университет и Кубанский государственный медицинский университет, третье место занял Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина. В тройку лидеров Северо-Кавказского округа также вошли два медицинских вуза - это возглавивший список Ставропольский государственный медицинский университет и бронзовый призер - Дагестанский государственный медицинский университет, на втором месте - Дагестанский государственный университет.

Самыми немногочисленными по числу участников в локальных рейтингах стали Уральский и Дальневосточный федеральный округа, списки вузов в которых насчитывают по 25 позиций. Лидером рейтинга Уральского федерального округа стал Южно-Уральский государственный медицинский университет (Челябинск), далее следуют Ханты-Мансийская государственная медицинская академия и Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова.

Лидером рейтинга ДФО стал Дальневосточный государственный медицинский университет (Хабаровск), второе место заняла Читинская государственная медицинская академия, замкнул тройку призеров Тихоокеанский государственный медицинский университет (Владивосток).

О методологии рейтинга

Как отметил генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков, слова которого приводятся в сообщении, в новых списках впервые появились сильные специализированные университеты, которые из-за узкого профиля оставались за бортом институциональных рейтингов.

"Кроме того, расставлены по местам региональные вузы, качество работы которых во многом определяет тренды и темпы развития регионов России. Локальные вузы являются главными поставщиками кадров на местные рынки труда, они формируют научный потенциал и социальную среду на региональном уровне", - сообщил Гришанков.

Авторы списков отмечают, что результаты локальных рейтингов говорят о высокой конкурентоспособности медицинского образования в России: медицинские вузы доминируют в верхней части рейтингов почти всех федеральных округов. Другой вывод говорит о сильных позициях небольших узкоспециализированных вузов. Примеры таких организаций, занявших высокие позиции, - Университет "Иннополис" (Татарстан), Алферовский университет (Санкт-Петербург), Российская экономическая школа, Дипломатическая академия МИД России, Российская государственная академия интеллектуальной собственности (все - Москва).

Рейтинги содержат три группы показателей - "Образование" - вес 45%, "Наука" - вес 25% и "Общество" - 30%. При оценке первого оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, многообразие образовательных программ, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах. Показатели группы "Наука" измеряют общий и удельный исследовательский бюджет учебного заведения, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, ординатура), количество защит диссертаций, а также библиометрические показатели (публикации и их цитирование), согласно базам Web of Science, RSCI и РИНЦ.

При оценке третьего показателя учитывались: вклад вуза в подготовку кадров для региона, доля обучающихся целевиков, участие университета в сетевых формах обучения, доля студентов первого курса из других регионов, реализация дополнительных профессиональных программ, доля внебюджетного финансирования, частота упоминаний вуза в СМИ, аудитория сайта и количество подписчиков в социальных сетях, а также спортивные достижения.