Специалисты в США обсудят вопрос об ограничениях на использование вакцины J&J от ковида

По словам источников издания, в четверг данный вопрос обсудят члены консультативного совета, который дает федеральным Центрам по контролю и профилактике заболеваний США рекомендации относительно вакцинации.

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Американские специалисты рассмотрят возможность рекомендовать властям страны ограничить применение вакцины от нового коронавируса компании Johnson & Johnson из-за того, что препарат в редких случаях может вызывать образование тромбов. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post .

В апреле текущего года применение препарата в США было приостановлено на 10 дней по решению властей из-за того, что в редких случаях использование вакцины может приводить в образованию тромбов у женщин. Специалисты тогда провели дополнительные проверки и решили продолжить применение препарата.

Специалисты комитета, как ожидается, ознакомятся в четверг с новыми данными, которые, предположительно, свидетельствуют о том, что с апреля случаи образования тромбов участилось, хотя и по-прежнему являются редкими. Как отмечает издание, согласно последней информации, было девять летальных исходов после использования вакцины.

Планируется, что по итогам анализа данных члены комитета проголосуют. Они, в частности, могут рекомендовать использовать вакцину по-прежнему, прекратить применять ее или прививать данным препаратом лишь некоторые категории граждан.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в конце февраля одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее однокомпонентной вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen тогда стал третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса.