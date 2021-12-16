Томские власти разрешили проводить новогодние мероприятия

ТОМСК, 16 декабря. /ТАСС/. Оперштаб Томской области на фоне снижения заболеваемости COVID-19 разрешил проводить новогодние корпоративы и утренники для воспитанников школ и детсадов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Оперштаб Томской области разрешил проведение новогодних праздников с соблюдением эпидтребований. Проводить новогодние праздники в помещениях можно при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований - обязательного использования оборудования для обеззараживания воздуха, дезинфекции помещений, масочного режима и социальной дистанции", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба со ссылкой на вице-губернатора Алену Левко, мероприятия разрешены в связи со снижением заболеваемостью новым коронавирусом.

Проведение корпоративов для взрослых разрешено при заполнении не более 70% зрительских мест. Детские праздники будут проводиться только в классах или группах без присутствия родителей. В очном режиме по учебным группам разрешены мероприятия для студентов колледжей и техникумов. На развлекательные новогодние мероприятия студенты университетов будут допускаться только по предъявлению документа о вакцинации или перенесенном заболевании.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Томской области зарегистрировано более 59 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом с середины ноября число ежедневных случаев заражения в регионе снизилось с 280 до 200 случаев из-за введенных ограничений. Ограничения из-за нового коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года, в последний раз их продлили бессрочно.