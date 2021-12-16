Число заразившихся коронавирусом в Югре с начала пандемии превысило 93 тыс.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 декабря. /ТАСС/. Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки увеличилось на 197, превысив с начала пандемии показатель в 93 тыс., сообщил в четверг оперативный штаб региона.

Суточная заболеваемость за последние две недели - с 2 декабря по 16 декабря - в ХМАО снизилась более чем на 16,5% - с 236 случаев до 197.

"93 116 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 16 декабря. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 197 новых случаев COVID-19 в муниципалитете", - говорится в сообщении.

За время пандемии в регионе 86,3 тыс. пациентов выздоровели, 1 868 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы.

До 1 февраля 2022 года подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца января 2022 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.