Российское военно-историческое общество запустило мобильное приложение по истории страны

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) разработало мобильное приложение История.рф. Новая программа поможет всем изучающим историю России и особый интерес будет представлять для школьников и студентов, сообщила в четверг пресс-служба РВИО.

Приложение находится в бесплатном доступе в каталогах Google Play и App Store.

"Новое приложение станет отличным помощником для всех, кто изучает историю России или хочет восполнить пробелы в знаниях по той или иной теме. Особый интерес оно представляет для школьников и студентов, поскольку в сжатые сроки поможет подготовиться к контрольной работе, семинару или экзамену по всему курсу российской истории", - говорится в сообщении.

Пользователь сможет найти в новом приложении статьи, аудио- и видеолекции по истории России от ведущих экспертов: председателя РВИО Владимира Мединского, научного директора РВИО Михаила Мягкова, заведующего научно-экспозиционным отделом Государственного исторического музея Виктора Безотоснова, ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН Константина Аверьянова, старшего научного сотрудника Института военной истории Минобороны РФ Алексея Исаева, президента исторического факультета МГУ Сергея Карпова и других авторитетных ученых, историков и публицистов.

Для удобства поиска нужного материала введена сортировка по категориям (история оружия, история международных отношений, Вторая мировая война, исторические личности и др.) и хронологии. Все лекции можно скачивать и слушать без интернета через встроенные плееры телефона. Личные кабинеты в приложении и на портале История.рф синхронизированы: статью или лекцию можно добавить в "избранное" в приложении, а потом посмотреть с компьютера на большом экране.

"Данное приложение по истории России очень интересно по своему содержанию, полноте и актуальным источникам. Это новая форма изучения истории, которая будет интересна людям разных возрастов, но, в первую очередь, молодежи", - отметил научный директор РВИО Михаил Мягков, слова которого приводятся в сообщении.