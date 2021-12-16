В Сингапуре иероглифом года выбрали слово "надежда"

СИНГАПУР, 16 декабря. /ТАСС/. Иероглиф "пань", используемый для написания слова "надежда", был назван в Сингапуре символом уходящего года. Итоги ежегодного голосования опубликовала в четверг крупнейшая в стране газета на китайском языке "Ляньхэ цзаобао", проводившая исследование совместно с радиостанциями и социальными сетями.

"Выбор данного иероглифа неслучаен, поскольку все наши надежды связаны с тем, что пандемия коронавируса будет преодолена", - прокомментировал результаты опроса читателей главный редактор издания Го Синь Тэк. По его словам, "после долгого темного периода впереди мы видим рассвет".

Вторым по популярности был назван иероглиф "бянь", означающий "перемены", а затем следует иероглиф "цзюй", используемый в значении "собираться вместе".

Официальными языками Сингапура являются английский, малайский, тамильский и путунхуа (общепринятый китайский). Согласно официальным данным, население города-государства составляет 5,6 млн человек, из которых 76% - этнические китайцы. Традиция выбирать иероглиф года появилась в Сингапуре с 2011 года. Обычай зародился в Японии и постепенно распространился по Азии, где в повседневной жизни используется иероглифика.