{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сингапуре иероглифом года выбрали слово "надежда"

Вторым по популярности был назван иероглиф "бянь", означающий "перемены"

СИНГАПУР, 16 декабря. /ТАСС/. Иероглиф "пань", используемый для написания слова "надежда", был назван в Сингапуре символом уходящего года. Итоги ежегодного голосования опубликовала в четверг крупнейшая в стране газета на китайском языке "Ляньхэ цзаобао", проводившая исследование совместно с радиостанциями и социальными сетями.

"Выбор данного иероглифа неслучаен, поскольку все наши надежды связаны с тем, что пандемия коронавируса будет преодолена", - прокомментировал результаты опроса читателей главный редактор издания Го Синь Тэк. По его словам, "после долгого темного периода впереди мы видим рассвет".

Вторым по популярности был назван иероглиф "бянь", означающий "перемены", а затем следует иероглиф "цзюй", используемый в значении "собираться вместе".

Официальными языками Сингапура являются английский, малайский, тамильский и путунхуа (общепринятый китайский). Согласно официальным данным, население города-государства составляет 5,6 млн человек, из которых 76% - этнические китайцы. Традиция выбирать иероглиф года появилась в Сингапуре с 2011 года. Обычай зародился в Японии и постепенно распространился по Азии, где в повседневной жизни используется иероглифика.

Теги
Сингапур
Пандемия COVID-19
В Токио выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
По данным агентства Kyodo, ситуация осложняется тем, что заразившийся посещал спортивное мероприятие, не подозревая, что уже является переносчиком инфекции
Читать полностью