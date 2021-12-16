Хайнань провел 6-ю Всемирную выставку пассивного туризма с участием 80 тыс. человек

ХАЙКОУ /Китай/, 16 декабря. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань провела Шестую Всемирную выставку пассивного туризма, ознакомив общественность КНР и других стран с целым рядом перспективных продуктов и увлекательных маршрутов. Как отмечается на официальной странице оргкомитета мероприятия в социальной сети WeChat, в нем приняли участие порядка 80 тыс. человек.

Согласно опубликованной информации, на туристическом Экспо, прошедшем в административном центре региона городе Хайкоу, были представлены примерно 500 компаний. Хайнань и еще 16 ключевых административно-территориальных единиц Китая на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района организовали стенды, которые привлекли внимание большого количества посетителей.

В этом году выставка состоялась под девизом "Пригласим всех на Хайнань и прославим его на весь мир". Мероприятие имело многоуровневый формат, благодаря чему участники смогли ознакомиться с богатой экспозицией, приобрести привлекшие внимание товары и пакеты услуг, а заинтересованные компании - заключить выгодные сделки.

Для правительства это мероприятие тоже имело большое значение, поскольку "стимулировало развитие туризма, сферы потребления и индустрии развлечений". Таким образом, как отмечают организаторы, хайнаньские власти сделали еще один важный шаг в формировании на острове "комплексной межотраслевой структуры высокого международного уровня".

По официальным данным, в ходе выставки участвующие в ней компании и организации заключили меморандумы о сотрудничестве на сумму 120 млн юаней (свыше $18,8 млн по текущему курсу). Объем реализованных на Экспо товаров и услуг по стоимости превысил 36 млн юаней (около $5,6 млн).

Хайнань считается идеальным местом для спокойного и размеренного отдыха. Остров проводит Всемирную выставку пассивного туризма регулярно с 2016 года, чтобы привлечь внимание китайской и зарубежной общественности к новым интересным продуктам местной туристической сферы. Одновременно в самой южной китайской провинции проходят мероприятия, посвященные популяризации отраслей по производству пищевой продукции и спортивного оборудования.