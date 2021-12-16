Кабмин ждет от Роспотребнадзора предложения по увеличению объемов тестирования на ковид

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор должен представить правительству РФ предложения по увеличению объемов ПЦР-тестирования граждан, в том числе прибывающих в страну из-за рубежа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

"Санитарное ведомство в рамках поручения [премьер-министра] Михаила Мишустина обязано представить в правительство предложения по увеличению объема тестирования граждан на наличие COVID-19, в том числе прибывающих в Россию из других стран, а также по осуществлению контроля за проведением такого тестирования и передачей сведений о результатах исследований в личные кабинеты граждан на портале госуслуг", - говорится в сообщении.

Поручение дано по итогам заседания 7 декабря координационного совета по борьбе с ковидом.