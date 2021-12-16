Моряки с севшего на мель в Приморье судна Rise Shine вылетели на родину в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Иностранный экипаж севшего на мель во время шторма судна Rise Shine в четверг вылетел из Приморья в Китай, сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

Контейнеровоз под флагом Панамы сел на мель у берегов Находки 9 ноября. Экипаж судна - 14 граждан Китая - был эвакуирован. На борту находилось около 300 тонн топлива и 200 контейнеров с товарами народного потребления общей массой 1,6 тыс. тонн. Часть топлива с судна ранее удалось откачать.

"Сегодня, 16 декабря 2021 года, рейсом авиакомпании "Аврора" Владивосток - Токио - Пекин вылетели все 14 членов экипажа теплохода Rise Shine. <...> Моряки поблагодарили российские власти за хорошо организованную спасательную операцию и решение всех возникших проблем в результате аварии судна", - сказал Суханов.

Он уточнил, что после того, как экипаж сняли с судна, моряки находились в гостинице в Находке. Их обеспечили питанием и всем необходимым. 14 декабря они прибыли во Владивосток, где также разместились в гостинице. Во Владивостоке они сдали тесты на коронавирус, результаты у всех были отрицательными. Также моряки встретились с представителем Следственного комитета для опроса, после чего было принято окончательное решение об отправке всего экипажа домой.

Оформление документов

Суханов добавил, что за помощью с решением проблемы экипажа в РПСМ обратились представители Всекитайской Федерации профсоюзов. "В связи с пандемией воздушные и сухопутные пункты пропуска в Китай оказались закрыты, и морякам потребовалось дополнительное оформление для репатриации на Родину. Для воздушного перелета через Японию или Южную Корею необходимо было оформлять дополнительные визы. Так как этот процесс оформления занял много времени, Всекитайский профсоюз моряков попросил РПСМ разобраться в данной ситуации и оказать содействие в скорейшем возвращении на Родину", - пояснил собеседник.

Ранее директор приморского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Иван Агаревский сообщил ТАСС, что специалисты готовятся к откачке топлива с судна, для этого необходимо разогреть мазут, находящийся на борту. Работам ранее мешала непогода и сильное волнение в районе, где находится судно.