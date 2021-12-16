Москва выиграла две награды World Travel Awards-2021

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Москве присуждены две награды в сфере туризма на мировом этапе конкурса World Travel Awards. Столица стала лучшим направлением для изучения исторического наследия и лучшим городом для коротких поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Наш любимый город завоевал две награды World Travel Awards-2021! Это самая престижная премия в мире туризма, и мы уже несколько лет подряд побеждаем в топовых номинациях", - написал мэр на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он уточнил, что в этом году Москва стала лучшим направлением для изучения исторического наследия и лучшим городом для коротких поездок. "Кроме того, мы с Санкт-Петербургом получили [общий] приз за продвижение внутреннего туризма с проектом "Два города - миллион впечатлений", - добавил он.

Собянин также поздравил "всех причастных с этим успехом". "И, конечно, спасибо туристам. Город и наши сердца открыты всем, кто хочет узнать Москву ближе", - заключил он.

Как уточняется на сайте премии, российская столица победила в номинации "Лучшее направление для сити-брейка", обойдя Алматы, Афины, Кейптаун, Дубай, Женеву и ряд других городов. В категории "Лучшее направление для изучения исторического наследия" столичный город обошел 12 мегаполисов, среди которых Париж, Лондон, Прага и Вена. Кроме того, оба российских города получили общую награду по направлению "Совместное продвижение внутреннего туризма".

О премии

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году, она ежегодно вручается победителям в разных номинациях. За кандидатов голосуют тысячи туристов и специалистов туриндустрии. Определяющими параметрами для выявления победителя являются уровень безопасности города, развитость инфраструктуры и гостиничной сети. Присуждение этой награды считается высшим признанием достижений в области туризма, эту премию называют Оскаром туристической отрасли.

В 2019 году Москва впервые стала лауреатом в номинации "Лучшее туристское направление. Город". В прошлом году российская столица получила премию World Travel Awards в категориях "Лучшее туристическое направление в Европе. Город" и "Лучшее туристическое направление для изучения культурного наследия в Европе". Как сообщал Собянин, награждение финалистов премии World Trawel Awards в 2021 году состоится в Москве. Российская столица проведет церемонию второй год подряд.